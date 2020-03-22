3月過境遷徙鳥集結香港　專家建議觀鳥選毛毛雨或陰天 (08:36)

香港野鳥逾半是候鳥

香港有紀錄的野鳥品種有552種（《香港鳥類名錄》2019年數據），謝偉麟稱當中超過一半是候鳥，當中分為冬候鳥與夏候鳥，即停留在香港過冬或過夏天的候鳥；3月至5月期間出現的候鳥為過境遷徙鳥，佔552種中的25%，通常在春秋兩季過境香港。

過境遷徙鳥通常在冬天飛往澳洲、新西蘭等地過冬，在3月左右由南半球飛返中國北部，途經香港。觀賞的最佳時機是在毛毛雨或天氣不穩定的日子，因為過境遷徙鳥擔心遇上危險，要找個安全地點休息暫停遷徙，此時觀賞到的野鳥數量比好天的時候多。謝偉麟提醒，大雨期間因視野模糊，而且野鳥也會避雨，則較難覓到鳥蹤。

專家推介觀鳥三地點

謝偉麟推介3月期間本港三大觀鳥熱點，市民出發前可帶備望遠鏡（通常放大倍數8至10倍，觀察水鳥或細小雀鳥為20倍）、野鳥圖鑑、紙和筆作記錄。

1.米埔自然保護區

大量過境遷徙鳥以米埔濕地作為過境中途站，以濕地雀鳥或水鳥為主，牠們會根據潮汐高度活動，因此觀鳥時要留意潮水高度。現時進入繁殖季節，牠們會換上繁殖羽吸引異性，色彩斑斕，春天期間更能見到不少瀕危鳥種。

2.蒲台島

謝偉麟推介蒲台島是觀察過境遷徙鳥的好地方，因候鳥非沿陸地飛行，通常穿越海洋飛至疲累，會稍作休息。蒲台島四面環海，成為牠們的食物補給站，吸引不少觀鳥愛好者前往。

3.大埔滘及城門郊野公園

通常雀鳥愛躲在隱閉的地方，大埔滘屬林區，清晨至午間昆蟲較活躍，吸引野鳥覓食，但觀鳥視野不及濕地或泥灘開揚。城門郊野公園與大埔滘觀鳥效果相近，交通方面較為方便到達。

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