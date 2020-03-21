4家居檢疫者違令外出　警尋獲送駿洋邨強制隔離　交衛生署決定檢控否 (21:04)

警方消息稱，今日（21日）收到政府資訊科技總監辦公室通報，有電子手帶信號有問題，警方隨即採取行動，到相關手帶持有人的報住地址尋獲4人，包括19歲居於流浮山的男留學生，懷疑他戴着手帶離開家居出外吃麵；以及16歲居九龍塘的女留學生，懷疑她曾外出，但她否認；另有一名外籍檢疫者等。

涉事4人今日已被送到駿洋邨強制隔離，並已錄取口供，交由衛生署決定是否檢控。警方今晚亦聯同衛生署到蘭桂坊，巡查是否有戴電子手帶的人違規外出。

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