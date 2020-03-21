7．21元朗襲擊8個月　有人縱火警放催淚彈 (22:11)

【22:11】晚上約9時，銅鑼灣時代廣場內的聚集者離開廣場，防暴警截查10多人並帶走最少一男一女，又曾施放胡椒噴劑。

【21:15】元朗賽馬會花園外多人被截查。

【21:00】晚上7時許，元朗又新街有大批市民聚集；至8時許，人群前往鳳翔路一帶，亦有一批人走到合益路。約8時40分，一批黑衣人在合益路以雜物設路障，有人在路上投擲燃燒彈，聚集者迅速散去。大批防暴警趕至，清理路障。

警方之後在合益路施放多枚催淚彈，約30名速龍小隊成員追趕聚集者至又新街，再轉入宏發徑，並在該處制服多人，有人在地上被拖行，警員用盾牌推撞記者及向記者施放胡椒噴劑；10多名在場市民被截查。

晚上約8時40分，西鐵元朗站樓下連儂牆的防暴警截查兩女一男，包括元朗區議員伍健偉。其間元朗區議會主席黃偉賢站在「唐記包點」內拍攝，警員要求他離開店舖範圍及出示身分證期間，雙方一度爭執，警員其後鎖上黃偉賢雙手，推他出店外並脫去口罩，以及搜查黃偉賢的背包，約10分鐘後帶他上警車。

【19:29】有網民號召晚上6時到元朗站「自備藤條及木棍」、「清除黃屍曱甴」，未見有人聚集。至晚上7時，約8至10人在元朗港鐵站附近連儂牆撕走支持23條立法的文宣，警方初時未有介入。至7時15分，防暴警敲打盾牌上前，驅趕撕文宣的市民，未有使用武力或截查任何人。

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下午5時許，配備大支裝胡椒噴劑的鐵路特勤隊警員、港鐵附例特勤隊及啹喀保安在元朗站各處戒備。至下午6時，防暴警察加強元朗站附近一帶佈防，有警員配備AR15半自動步槍。

銅鑼灣時代廣場及柴灣港鐵站晚上亦有人靜坐，紀念元朗7．21襲擊事件，其中時代廣場有逾百人聚集。

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