文憑試筆試延至4月24日開考　中英文口試取消　學校無限期延遲復課【短片】 (18:50)

特首林鄭月娥傍晚聯同多名官員召開記者會，教育局長楊潤雄宣布，中學文憑試（DSE）延至4月底開考，各科筆試4月24日開考，實習考試會順延，中、英文科口試取消；所有筆試5月25日完成，維持7月之內放榜。考評局會盡快公布延期考試詳情，並以電郵、手機短訊等通知考生。另外，復課日期會延遲至另行通告，會在復課前最少3星期公布安排。
政府下周一起只提供必要公共服務
特首林鄭月娥表示，為減少社交接觸，政府會回復3月2日前、適用於部門的特別工作安排，只會提供必要、緊急及有限度的基本公共服務，康文署重開的戶外康樂場地、室內康體設施，由下周一（23日）起暫停開放；漁護署重開的設施，包括濕地公園等，下周一起暫停開放；民政總署恢復的公共服務，下周一起暫停。
4人違檢疫令轉禁閉檢疫中心 將作檢控
近日社交平台流傳公然違反檢疫令的行為，資科辦透過電子手帶監察到4人離開家居，在警方上門尋獲、衛生署轉介後入住禁閉檢疫中心，警方會作檢控；3宗內地回港違反檢疫令個案，會在下周提訊。林鄭月娥強調，違例者可被罰2.5萬元及判囚半年。
僱主拒為外傭提供檢疫處所 將禁再聘外傭
勞工及福利局長羅致光宣布，因應新型冠狀病毒疫情、為減低入境人數，同時照顧本港家庭需要，今年6月30日前屆滿的外傭合約，可申請延長至7月31日；在7月31日前合約終止或屆滿的外傭，可向入境處申請以訪客身分，延長逗留在港期限最多一個月，其間可尋找新僱主。
羅致光表示，政府不會為外傭提供臨時檢疫處所；若僱主基於檢疫要求，獲衛生署批准後為外傭提供酒店為臨時居所，毋須另行尋求勞工處長批准。若僱主不願讓外傭在家檢疫，亦不提供檢疫處所予外傭，政府將遣返有關外傭，涉事僱主日後不會再獲准聘請外傭，中介公司亦會受一定懲處。
增加為全港公私營院舍提供口罩
政府為全港公私營院舍提供的口罩數目，將由每月100萬個增至200萬個，照顧者每人每日可獲兩個口罩。
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