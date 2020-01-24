文憑試筆試延至4月24日開考　中英文口試取消　學校無限期延遲復課【短片】 (18:50)

政府下周一起只提供必要公共服務

特首林鄭月娥表示，為減少社交接觸，政府會回復3月2日前、適用於部門的特別工作安排，只會提供必要、緊急及有限度的基本公共服務，康文署重開的戶外康樂場地、室內康體設施，由下周一（23日）起暫停開放；漁護署重開的設施，包括濕地公園等，下周一起暫停開放；民政總署恢復的公共服務，下周一起暫停。

4人違檢疫令轉禁閉檢疫中心 將作檢控

近日社交平台流傳公然違反檢疫令的行為，資科辦透過電子手帶監察到4人離開家居，在警方上門尋獲、衛生署轉介後入住禁閉檢疫中心，警方會作檢控；3宗內地回港違反檢疫令個案，會在下周提訊。林鄭月娥強調，違例者可被罰2.5萬元及判囚半年。

僱主拒為外傭提供檢疫處所 將禁再聘外傭

勞工及福利局長羅致光宣布，因應新型冠狀病毒疫情、為減低入境人數，同時照顧本港家庭需要，今年6月30日前屆滿的外傭合約，可申請延長至7月31日；在7月31日前合約終止或屆滿的外傭，可向入境處申請以訪客身分，延長逗留在港期限最多一個月，其間可尋找新僱主。

羅致光表示，政府不會為外傭提供臨時檢疫處所；若僱主基於檢疫要求，獲衛生署批准後為外傭提供酒店為臨時居所，毋須另行尋求勞工處長批准。若僱主不願讓外傭在家檢疫，亦不提供檢疫處所予外傭，政府將遣返有關外傭，涉事僱主日後不會再獲准聘請外傭，中介公司亦會受一定懲處。

增加為全港公私營院舍提供口罩

政府為全港公私營院舍提供的口罩數目，將由每月100萬個增至200萬個，照顧者每人每日可獲兩個口罩。

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