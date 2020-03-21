本港增17宗新冠肺炎確診、20宗初步陽性　愉景灣婚禮累計6人確診 (16:42)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增17宗確診及20宗初步陽性個案，病人年齡介乎20個月至72歲，大部分人有外遊紀錄。除玻利維亞旅行團團員外，另有兩名國泰航空職員確診。3月14日在愉景灣舉行的婚禮累計6人確診、一人初步陽性，包括新郎、新娘的母親和姊姊，以及新人的朋友。

新人一名曾出席婚禮的29歲女友人（個案237，昨已確診），其59歲父親和20個月大女兒亦初步陽性，兩人均無出席婚禮。

另外，再有一名空手道港隊運動員初步陽性，香港體育學院表示，初步陽性的港隊代表為周家謙，他與早前確診的隊友李振豪及曾綺婷均曾到法國及奧地利集訓和比賽。同飛機另一港隊代表檢測結果呈陰性，正在檢疫中心接受檢疫。

今日確診的50歲女子（個案263）居於葵涌、在荃灣上班，而昨日確診的48歲男子（個案244）在中環荷李活道上班，張竹君表示兩人均無外遊紀錄，衛生防護中心暫未找到病源。

另外，其中兩名初步陽性病人無外遊紀錄，均為長沙灣昌隆工業大廈員工，他們的6名同事中，有人有上呼吸道感染病徵。

玻利維亞旅行團確診群組：

．新增3人確診（個案261、262及268）

．個案261：61歲女子，3月16日發燒

．個案262：70歲女子，3月13日開始咳，留醫聯合醫院

．個案268：60歲女子，3月14日腹瀉，留醫東區醫院

．個案238及242：昨日（20日）已確診

．旅行團曾到加拿大黃刀鎮、玻利維亞及秘魯

新冠肺炎 相關報道：

瑪麗化驗室疑調亂樣本 亞博兩新冠病毒陽性抵港者一度被錯誤放走

抵港者亞博等檢測結果6小時 稱場內有人「咳得幾犀利」

本港今增最少5宗新冠病毒初步陽性

許樹昌：家居隔離未必安全 建議徵用酒店