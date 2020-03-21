愛情配對公司被指造假　區議員接最少22投訴涉款逾20萬 (16:00)

單親媽媽Cake（化名）表示，其兒子提過想要一個「新爸爸」，自己也想認真找個男人「過下半世」，故去年7月先付1000元參加一年無限配對計劃，但「愛情中轉站Loveaholic」要求她隱瞞自己已離異。她曾被安排與一名不接受離異女子的男子配對，最終男方大動肝火，問「為何安排一個不三不四的女人給我」，公司指Cake惹怒一名大客，要她加付1000元升級會籍，否則不再為她配對。

另一事主K君（化名）於去年12月，以5000元參加6個月配對計劃，但至今一次都未獲配對。K君至上月15日收到一名「愛情中轉站Loveaholic」前員工通知，才知道公司大批員工集體辭職。2月22日他前往公司網站所寫的地址，發現沒門牌且無人應門，認為受騙。

自稱該公司前員工Nana（化名）稱，公司曾為男女配對失敗，但負責人曾要求她假扮涉事女會員，與男會員保持WhatsApp聯絡；她離職後，公司擅自使用其照片，在「黃店app」上招徠。Nana又稱，公司亦有拖欠其薪金。

袁海文指出，已與事主向海關舉報涉事公司，促請海關嚴正調查及執法。本報曾嘗試致電該公司負責人，惟無人接聽。

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