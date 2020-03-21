許樹昌：家居隔離未必安全　建議徵用酒店 (14:45)

許樹昌認為，只利用家居隔離已未必安全，建議政府參照處理「鑽石公主號」郵輪及湖北省返港者的做法，由政府提供隔離場地做檢疫，並要求返港者留下呼吸道樣本作檢測，盡早找出受感染者，避免令病毒流入社區。

他表示，再使用多一棟駿洋邨的公屋作檢疫中心也未必足夠，因這也只是增加400多個單位，他認為政府可考慮使用酒店隔離，只要房間有獨立廁所及抽風系統即可，若酒店使用中央冷氣，風險則可能較高。

他指出，到酒吧及食肆都是高危活動，染病風險與打邊爐及燒烤沒有分別，強調疫情已屬大流行，全民要一同參與防疫，短期內減少應酬。

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