政府：彈性考慮外傭延長留港期限　最多一個月 (14:15)

如外傭受疫情影響或因疫情引起的國際航空交通限制而未能返回原居地，可向入境處申請以訪客身分，延長在港逗留的期限最多一個月，入境處會因應個案情況酌情處理。

另外，現時外傭若約滿後續約，或與新僱主開展新合約，可在僱主同意下向入境處申請延後返回原居地度假，延後限期為約滿後起計一年。因應新冠肺炎疫情，如外傭未能在這期限內返回原居地度假，可向入境處申請再延長逗留期限，入境處會按個別情況酌情批准外傭再延後返回原居地度假，並以六個月爲限。

僱主應安排外傭在已延長的逗留期限內返回原居地，以及安排外傭在返港時使用有效期與獲批延長的逗留期限相同的入境簽證進入香港，以完成合約。

新冠肺炎 相關報道：

鄭鍾偉：兩日派約1.14萬電子手帶 陳肇始：目前處於戰爭狀態

曾赴愉景灣80人婚宴 3人染疫 一日48確診 林正財倡限食肆營業

港大：傳染率破轉捩點 或社區大爆發 陳帆：已促巴士限七成滿 九巴：達要求須額外買車

兩成半病發前後外出 有人一日去5處 全部剛回港 去體育館特賣場等