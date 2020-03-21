鄭鍾偉：兩日派約1.14萬電子手帶　陳肇始：目前處於「戰爭狀態」 (11:48)

對於有返港市民稱在機場未獲派發電子手帶，鄭鍾偉於港台節目承認新措施有需要改善的地方，並稱已成功向檢疫者發出手機短訊密碼以啟動「居安抗疫」程式，今日會正式展開突擊巡查。他說，由於檢疫令需要手寫，因此周四曾出現滯後情況。

陳肇始於港台節目補充，若某些時段有多班抵港航班，同一時間需處理很多旅客，可能會出現滯後，但目前整個流程已理順。她說，最近發現很多人於飲酒等地方聚集，她強烈呼籲市民保持社交距離及克制，又不排除會重新關閉康文署轄下設施。

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