鄭鍾偉：兩日派約1.14萬電子手帶　陳肇始：目前處於「戰爭狀態」 (11:48)

香港周四（19日）起在機場向所有外地入境者派發電子手帶進行家居檢疫，食物及衛生局副秘書長（食物）鄭鍾偉今早（21日）出席港台節目表示，兩日共派發約1.14萬條手帶，入境者數目和派發手帶數目基本上一樣。食物及衛生局長陳肇始今早出席商台節目時稱，政府一直監察及掌握疫情，形容目前完全是「戰爭狀態」。
對於有返港市民稱在機場未獲派發電子手帶，鄭鍾偉於港台節目承認新措施有需要改善的地方，並稱已成功向檢疫者發出手機短訊密碼以啟動「居安抗疫」程式，今日會正式展開突擊巡查。他說，由於檢疫令需要手寫，因此周四曾出現滯後情況。
陳肇始於港台節目補充，若某些時段有多班抵港航班，同一時間需處理很多旅客，可能會出現滯後，但目前整個流程已理順。她說，最近發現很多人於飲酒等地方聚集，她強烈呼籲市民保持社交距離及克制，又不排除會重新關閉康文署轄下設施。
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