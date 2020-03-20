尚芳製品獲政府資助生產口罩　董事：港疫情嚴峻決意回流長遠生產 (21:05)

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其中成功申請到資助的尚芳製品有限公司獲200萬港元資助，每月可向政府供應約80萬個口罩，最快5月投產。公司董事張綺媚接受本報訪問時形容「計劃把關好嚴」，她說用了3日填寫申請表，最困難是出示足夠原材料單據，「要確保材料生產到指定數量」，而且有政府人員到場核實資料。

張綺媚表示公司與大學合作研發中藥抗菌產品，業務之一是生產抗菌口罩，「叫有個底」，主要生產線設於內地，香港只負責包裝產品，惟今年2月起見到本港疫情嚴峻才決意回流。為了符合計劃申請資格，公司斥資90多萬元改裝近2000呎的無塵車間、約80多萬元添置生產儀器，另預留40多萬元進行產品測試。雖然計劃資助只限一年，但張綺媚認為口罩已變成「戰略物資」，長遠也會在香港繼續生產口罩。

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