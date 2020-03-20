找換店匯款詐騙案　夫婦涉無牌經營再被海關拘捕 (20:37)

海關貿易管制處、金錢服務監理科總貿易管制主任郭翠華表示，被捕的57歲男子及51歲女子，涉無牌經營找換店被捕。其中被捕女子為兩張「金錢服務經營者牌照」持有人，涉及7間分佈深水埗、旺角及長沙灣找換店，相關牌照涉嫌違反（《條例》），已於周一及周二暫時吊銷，調查期間亦發現他們在深水埗無牌經營一間找換店。行動中檢獲一批外幣找換紀錄及匯款紀錄。

海關本周初因案中金錢服務經營者涉嫌違反《條例》的發牌規定，未有採取所有合理措施，包括就客戶作盡職審查（例如查核匯款人的身分及匯款用途等）及備存紀錄，以減低洗錢及恐怖分子資金籌集風險，以致其或不再屬經營金錢服務的適當人選而暫時吊銷其金錢服務經營牌照。

事發於周一，多名市民報案指稱，經北河街一間找換店匯款往內地，惟一直未收到款項。一對經營涉事找換店夫婦於兩日後到深水埗警署自首，他們涉嫌以欺騙手段取得財產被捕。

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