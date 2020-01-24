Pure Fitness會員確診　與Pure Yoga所有分店關閉14日 (20:10)

該facebook帖文披露其中一名確診者曾到過的分店及日期時間：

．Pure Fitness （德己立街加州大廈）：3月5日中午12時18分、6日下午6時57分、10日下午1時08分及11日中午12時29分

．Pure Fitness（花園道中國工商銀行大廈）：3月4日晚上7時15分、8日下午2時35分、12日下午6時58分、14日中午12時04分及15日下午2時56分

．Pure Fitness（荷李活道建業榮基中心）：3月16日晚上7時39分

帖文稱，該確診者到分店期間沒有參與集體健身班、使用蒸氣及桑拿設施，在中國工商銀行大廈分店曾與私人教練接觸。該私人教練沒有病徵，正接受隔離，其學員均已接獲通知。3間受影響分店的職員都正接受14日家居隔離。

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