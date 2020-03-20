本港今增48宗新冠病毒確診　患者4至69歲 (16:38)

張竹君稱，4歲患者是個案114男患者的女兒，沒病徵，他們曾往英國倫敦，檢疫期間抽痰化驗時發現確診。

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲稱，有患者在醫院接受診斷前曾到醫院餐廳用膳。

部分個案詳情如下：

．個案191曾參加香港愉景灣酒店一個婚禮，涉及80多人，婚禮新郎已由外地度蜜月返港並感到不適，現於機場港口衛生科

．個案215是個案181的丈夫，他們曾往倫敦

．個案221是的士司機，居於深水埗，3月16日有咳，沒外遊，常往來機場，自己有載口罩但部分乘客沒戴

．個案222是個案174的太太

．個案227去過蘭桂坊

．個案228是個案154的丈夫

．個案238，69歲女子，與妹妹及6至7個朋友去加拿大，在當地參加30多人的17天旅行團，去皇都城、秘魯、亞馬遜河等。其妹妹於3月14日肚瀉，新冠病毒檢測初步呈陽性

．個案242，61歲女子，3月17日回港

．個案241是澳洲人，曾往美國旅行，之後去過葡萄牙，3月18日在香港轉機時不適，決定入境求診

．個案243去過蘇豪區

．個案254是運動員，與早前確診的空手道運動員一起往外地集訓

．個案256是個案205的太太，他們曾往加拿大

．有一確診的菲傭於3月12日到港，翌日有鼻水，18日往威爾斯親王醫院求診並確診，僱主無病徵，須家居隔離

曾到Pure Fitness的個案：

．個案195：蘭桂芳分店及荷李活道分店

．個案199：蘭桂芳分店

．個案227：荷李活道分店

．個案248：荷李活道分店

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