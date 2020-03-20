中四生涉旺角縱火准保釋 (14:43)

上月29日為太子站「831事件」發生半年，有人在旺角獻花及堵路縱火，至翌日凌晨仍有衝突。中四男生涉於旺角將雨傘放在正燃燒的垃圾桶，被控一項縱火罪，早前在裁判法院提堂時被拒保釋，今（20日）在高等法院覆核保釋，獲准保釋外出。
報稱學生的被告莊通才（17歲），控罪指出他於3月1日在旺角花園街與豉油街交界，用火損壞屬於香港政府的一個垃圾桶。法官李運騰批准被告莊通才以1萬元現金，以及其學校老師2萬元人事擔保保釋，但須守宵禁令、每日到警署報到兩次，另不得踏足旺角界限街、洗衣街、登打士街及塘尾道以內範圍，乘交通工具經過除外。
另外，去年10月分別在《禁蒙面法》生效翌日，涉在旺角傷人報稱埃及裔的地盤工人SOLIMAN Ahmed Fawzi Elsayed（35歲），以及去年萬聖節當晚，涉在旺角攜有5枚汽油彈的學生李開正（22歲），兩人今亦在高院覆核保釋申請，但均被拒絕。
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