梁卓偉：患者可傳染多於一人　顯示本港或將有大型社區爆發 (14:22)

港大醫學院公共衛生學院公共衛生醫學講座教授、世衛傳染病流行病學及控制合作中心創立總監梁卓偉表示，本港自1月底以來，一直將病毒的「即時繁殖率」控制在1以下，即一名患者不足以傳染給一個人。但自上周起，病毒即時繁殖率已高過1。梁卓偉說，有關數據仍未包括近日在海外讀書和工作的港人「回流潮」的影響，估計稍後數據會再上升。

此外，港大本月10日至13日訪問了1005人，僅85%受訪者稱會避免到人多擠迫的地方，84%表示會盡量留在家中，兩者均較1個月前的調查跌約5個百分點。梁卓偉說，病毒即時繁殖率高過1是一個「轉捩點」，而近日市民開始恢復聚集，蘭桂坊也較之前多人，呼籲市民仍需保持社交距離，商戶可減少營業時間，若情況惡化，政府可考慮立法要求食肆等暫停營業。

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