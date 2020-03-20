亞博檢測中心啟用　等候區座椅疏落分佈防感染 (12:40)

政府對海外抵港者的強制檢疫令昨日（19日）起生效，醫管局在亞洲國際博覽館和北大嶼山醫院設立檢測中心，今日（20日）起為有上呼吸道感染病徵及經機場入境的人，安排到亞博或北大嶼山醫院檢測中心，進行病毒檢測及等候化驗結果。今早工作人員在亞博加緊準備，醫管局在facebook專頁指出，已派醫護人員到場為入境者抽取樣本，再將樣本分批送往醫院化驗室檢測。
醫管局稱，兩個檢測中心均設有指定等候區域，以及獨立等候位置，並提供上網、充電設施等。而等候區的設施及安排，均符合防感染標準。從相片可見，亞博等候區內座椅分佈疏落，以防交叉感染，亦設有親屬等候區。
記者今日往亞博檢測中心觀察，檢測中心位於五號展館，有病徵的抵港者會在內提供樣本用作病毒檢測，若結果呈陰性可經由三號展館離開。中午過後，不時有救護車進出亞博館，車上救護員均身穿全套保護裝備。
北大嶼山醫院上午氣氛平靜，部分出入口因緊急應變級別而關閉，未見有特別措施準備接收抵港者。
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