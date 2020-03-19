上呼吸道感染徵狀入境者　明起送往亞博及北大嶼山醫院檢測中心 (22:54)

醫院管理局根據過去數日的經驗，預計在未來一段時間內每日要處理大量經香港國際機場到港，並由衛生署港口衛生科轉介往公立醫院的新型冠狀病毒懷疑感染者。醫管局正按政府抗疫督導委員會指示，籌備在亞洲國際博覽館和北大嶼山醫院設立檢測中心。
由明日（20日）開始，有上呼吸道感染徵狀的入境者，會被安排送往位於亞洲國際博覽館中或北大嶼山醫院的檢測中心，進行病毒檢測及等候化驗結果。
醫管局發言人說，局方會派出醫護人員到臨時檢測中心，為有關人等抽取樣本，並安排把樣本分批送往醫院化驗室檢測。
接受檢測者需要在檢測中心等候測試結果，預計安排分批運送及測試病人樣本需時大約半天至一天。
兩個檢測中心均設指定等候區域及個別獨立等候位置，並會提供上網及充電設施等。等候區的設施及安排，均符合防感染標準。
醫管局表示，醫護人員會安排測試結果呈陽性的病人送往公立醫院作隔離治療。至於測試結果呈陰性者，可返回居所繼續14日家居檢疫隔離。
發言人補充，較為年長或預計會有其他醫療需要的入境者，一般會被送往北大嶼山醫院的檢測中心。入境者如有醫療需要，亦可能會被安排直接送往不同公立醫院。
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