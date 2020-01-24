養和可日供100新冠病毒測試　4確診者曾使用 (19:58)

養和醫院自2月起為病人提供新型冠狀病毒測試，養和醫院營運總監李維文表示，現時每日可供應100個測試，當中預留20個予住院病人，每日有3個收集樣本檢驗時段，測試最快6至24小時有結果。

養和醫院副院長陳煥堂說，目前醫院使用羅氏（Roche）製造的COVID-19試劑，有鼻咽喉拭子測試及深喉唾液測試兩款供選擇，收費分別爲3000元及2500元，2月至今已經進行超過500個測試。

陳煥堂又透露，目前養和醫院有與醫管局合作，轉介醫管局非緊急個案到養和醫院處理，初步已簽署合作的項目有剖腹取嬰及癌症電療。剖腹取嬰收費爲現時養和醫院相關服務收費的三分之一、電療則收七成費用。另外亦有數個項目商討當中，包括骨科手術、腸癌及乳癌治療服務，暫時未有已處理的個案。

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