留學生返港強制檢疫　接深喉唾液收集瓶感指示不清晰 (20:15)

政府昨日（18日）刊憲，從今日（19日）零時零分起，所有從中國以外地區抵港者，入境後均須強制檢疫14日，並佩戴電子監察手帶，當局會隨機向抵港者派發深喉唾液樣本收集瓶。有獲發收集瓶者不知其用途，認為指示不太清晰。
於英國留學的大學生吳小姐稱不太清楚收集瓶的用途，認為指示不太清晰，她稱，職員給收集瓶前曾先問她的意願，並會於過程中記下她的名字、家中人數、出發地，以及有沒有家人可替她交回收集瓶等資訊，現場亦只有她自己獲發收集樽，她不清楚須交還瓶子作檢測，更詢問現場記者有關檢測詳情。
於法國交流的大學生黃小姐稱，花了10多萬人民幣買了多張機票，本想回北京，惟未有直航，最終決定先到香港，惟多間5星級酒店拒絕接收須強制檢疫的客人，故須入住時鐘酒店。她表示，整體填健康申報表及戴手帶過程整體流暢，但她認為戴上手帶「感覺很差」，「我可以接受你在手機安裝GPS，但戴上手帶的感覺像沒有自由」。
由美國回港的Natalie說，填寫健康申報表及戴手帶過程約15至20分鐘，但過程中檢疫人員並沒有作任何指示，入境後才發現獲發的文件中要求受檢疫者每日量度體溫，惟家中沒有溫度計，打算尋求檢疫人員協助。
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