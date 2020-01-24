本港增16宗新冠病毒確診包括孕婦　大部分人曾外遊　兩患者曾到蘭桂坊Pure Fitness (16:53)

張竹君稱患者包括9男7女，年齡介乎19至51歲，分別曾往加拿大、西班牙、美國、英國、瑞士、德國，亦有人住在意大利。其中2人去公幹，另有學生，有2人是接受家居隔離期間病發，其中一人是孕婦，為本港首宗孕婦確診個案。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲稱，確診孕婦32歲，懷孕16周，曾前往意大利及迪拜，有發燒及流鼻水徵狀，現時情況穩定，暫無數據顯示該孕婦會把病毒傳染給嬰兒，但有可能出現早產情況，暫未需要給藥物治療，正在瑪麗醫院留醫。

部分個案詳情如下：

個案195

．29歲男子，2月15日至23日去北海道，同行朋友有上呼吸道病徵

．3月17日發燒

．潛伏期去中環蘭桂坊Pure Fitness

個案199

．29歲男子，3月6日至9日去新加坡

．曾去中環蘭桂坊Pure Fitness

個案209

．與個案169患者於3月14日飯聚

個案191、182

．曾分別往蘭桂坊「飲嘢」

個案192

．46歲女子，無外遊紀錄，灣仔中環廣場上班

．3月6日曾與朋友往蘭桂坊

．3月11及14日看私家醫生

．3月17日去油麻地門診，並作深喉唾液測試

張竹君稱，今日有數宗初步確診，包括一名公務員。他是54歲男子，在北角渣華道上班潛伏期內只上班一天，之後去美國三藩市。

庾慧玲稱，當局考慮用亞洲博覽館及北大嶼山醫院處理有病徵的抵港旅客，詳情待進一步商討。

食物及衛生局副局長徐德義表示，由3月5日至昨日為止，本港有88宗新冠肺炎個案，有81宗屬輸入及相關個案，當中兩人是非本港居民。