深水埗五旬漢涉爬棚架爆竊被捕 (15:47)

深水埗警區情報組主管督察朱雅亭表示，上周四（12日）至周二（17日）期間，一名男子透過攀爬大廈棚架進入深水埗長沙灣道一幢商廈3個單位，數日內五度爆竊，偷去手提電腦、平板電腦、現金、紅酒、烈酒等，涉及總值約8萬元財物，調查後相信賊人由隔壁大廈搭建的棚架爬到案發單位，再撬開氣窗入內爆竊。

警方其後鎖定疑犯身分，得知他活躍於深水埗及旺角一帶，昨晚（18日）在旺角新填地街拘捕涉案的51歲勞姓中國籍男子，他報稱無業，被捕時身穿案發時所穿的衣物，他正被扣查，案件交由深水埗刑事調查隊第1隊跟進。

另外，深水埗北河街一間裝修中的地舖上周一（9日）失竊，警方調查後相信賊人撬開門鎖，從後門入內偷去總值1萬元的裝修工具，賊人其後到區內一個排檔處理相關贓物。同日下午，警方拘捕排檔35歲孫姓女負責人及43歲陳姓男職員，涉嫌處理贓物，兩人已獲准保釋候查，須於4月上旬向警方報到。警方翻查閉路電視片段後鎖定賊人身分，上周三（11日）在深水埗區拘捕50歲尹姓男子，他已被控一項爆竊罪，案件已於上周五（13日）在西九龍裁判法院提堂。