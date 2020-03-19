時代廣場阻露天廣場街頭表演　獲頒永久禁制令 (15:00)

原告為時代廣場；被告依次為音樂人李冠傑，以及其他不合法佔用或阻礙時代廣場露天廣場作街頭表演的人。暫委法官王鳴峰在判辭中表示，公眾使用時代廣場露天廣場受限於公共契約內所定的條款，而兩被告的表演行為不屬於契約所容許的「行人通道或靜態康樂」，因此兩被告無權在露天廣場表演，表演亦觸犯了非法闖入原告土地。

不過，王官表明毋須要頒布聲明，認為縱使原告稱聲明能對同類的侵權行為有更強阻嚇作用，但法官認為永久禁制令已有同樣、甚至更有效阻止他人再於露天廣場街頭表演，法庭須小心處理，防止因作出不必要的聲明而導致過度封殺。

時代廣場於2018年9月入稟高院，稱本地樂隊暨音樂品牌公司JL Music創辦人李冠傑及由他組織的表演者，進行街頭表演造成噪音及阻礙通道，要求法庭聲明街頭表演違反契約，以及頒令禁止。

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