容許摩星嶺建築不同高度限制　城規會敗訴須撤回決定兼賠訟費 (15:15)

兩名申請人分別是持有摩星嶺道2號安利別墅的聖公會受託人及代表摩星嶺道6號Mount Davis Village和10號The High House的業主立案法團（下稱法團），答辯人是城規會。

申請人曾向城規會指出，摩星嶺道主要是中低密度建築，新規劃允許興建高樓，會使該區建築不一致，亦會阻擋摩星嶺自然山景。法官認為，城規會從未充分考慮上述意見，亦無詳細解釋為何拒絕意見。

城規會辯稱，解釋規劃決定並非其法定責任。法官認同，但強調行政機關亦須證明不解釋決定的理由。法官在判辭中明言，「法庭是時候予行政機關知道，解釋決定是其一般責任，除非有不作解釋的合理理由」。

城規會稱，海量的意見令它們無法逐一解釋，但法官斷言此並非合理原因，同時指出申請人的經濟利益明顯受損。故此，法官裁定城規會須撤回決定，並重新考慮申請人的意見。

其他報道：逐美記者牽連港澳 FCC促釐清 被質疑損兩制 中方：屬外交事務

其他報道：「追求科學真理 無意捲入政治」 龍振邦袁國勇撤回文章