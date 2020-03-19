家居檢疫者批監察有漏洞　政府短訊遲來無法啟動手帶 (18:00)

食物及衛生局副局長徐德義在記者會上稱，強制檢疫過程剛開始，整個流程牽涉海外抵港者資料，機制要待核對資料後始啟動，然後才發出短訊，他續說，初期流程不是最暢順，因檢疫者人數眾多，需要一些時間令流程暢順，相信有關現象會減少。

【14:45】所有從外國抵港者今日（19日）起須接受強制家居檢疫，有隔離者向本報透露，因未收到政府發出的短訊，即使已安裝「居安抗疫」流動應用程式，至現時仍無法啟動電子監察手帶。

今日凌晨乘坐飛機由緬甸抵港的港大學生許同學向本報透露，今早7時半回到家中，梳洗後便按照指示在手機安裝「居安抗疫」流動應用程式。文件寫明，當他抵達檢疫地點後，政府會傳送短訊給他，並要求他按短訊指示完成註冊程序，但直至中午1時仍未收到相關短訊。

他掃描手環上的二環碼後進入應用程式註冊頁面，其中一欄要求他輸入短訊上標示的密碼，他曾嘗試輸入電話號碼，但找不到按鈕接收政府發出的短訊。

他批評檢疫程序有漏洞，由於仍未能啟動電子監察手帶，此段時間當局無法得知接受檢疫者身在何處。他認為，政府應可估計他何時抵達家中，再發出信息，但不理解為何至現時仍未收到信息。

本報正向資訊科技總監辦公室查詢。

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