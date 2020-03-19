警長不滿受查後遭降級提司法覆核　高院駁回申請 (14:29)

申請人為黃俊威，答辯人為警務處長。申請人認為涉案紀律處分考慮了無關的因素，認為是次不當行為與其誠信無關，但法官陳嘉信在判辭指出，「誠信」不僅指不誠實行為，並引述案例稱，警務人員的誠信，與自律、自制和責任感等特質有關。

陳官指出，作為委以執法權力的警務人員，申請人須保持高度紀律和誠信。而《警察通例》和《警務手冊》已規定，無論警員記事冊會否交由上司或下屬檢閱，警員均須正確地在記事冊上作詳細紀錄，做法與申請人，以至司法公義的利益均有關連。

陳官續稱，申請人當時駐守油尖區特別職務隊，屬8名前線警員的上司，需向下屬作好榜樣，隊伍平常必須以便衣形式作秘密監察和特別偵查行動，以打擊賣淫活動，不時面對引誘和惡意指控，故正確地在記事冊作紀錄尤其重要。

其他報道：逐美記者牽連港澳 FCC促釐清 被質疑損兩制 中方：屬外交事務

其他報道：「追求科學真理 無意捲入政治」 龍振邦袁國勇撤回文章