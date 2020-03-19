袁國勇談疫情：必須承認做得不好　面對真相國家才興盛【短片】 (13:02)

對於撤回文章引起社會迴響，深圳衛視報道透露袁國勇「並沒有說得太多」，又引述他說，「或許沒人比我更愛國了」。

袁國勇表示，很希望能夠控制疫情發展，面對香港及內地的感染數字突然上升，他感受到很大壓力，最近最擔心是英美歐洲等回來香港的學生，會否帶病毒回港引起爆發。

袁國勇又說，暫未聽到有很好的法例管制內地菜市場的衛生環境，若菜市場衛生惡劣，便會成為疫症的溫牀。他稱新冠病毒由野生動物跳到人類沒多久，毒性通常會較強。

曾感染新型冠狀病毒的馬主周巧兒所飼養的松鼠狗死亡，袁國勇說該狗的死因未必與新冠病毒有關。他指出，牠體內病毒量很小，即這種病毒仍未適應在狗身上生存，實驗顯示這隻狗的感染機率很低。

（深圳衛視/直新聞）

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