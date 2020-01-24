抽濕機清潔8注意　工程師提醒：隔塵網盛水器須抹乾　關機後最少等15分鐘重開 (08:10)

潮濕天氣，家中的抽濕機又要開動。清潔抽濕機有什麼要注意？香港專業教育學院（摩理臣山）工程系高級講師及工程師歐陽耀南接受明報網站訪問表示，一般抽濕機的盛水器、隔塵網及機殼可以根據使用頻率而定期自行清潔，有助防止滋生霉菌，他提醒清潔時的注意事項。
抽濕機清潔8注意
1. 清潔前必須先拔掉電源。
2. 清潔抽濕機一般可用水喉水清洗或拭擦不同機件，毋須刻意調校水溫。
3. 如需要用毛巾等用具幫助清潔機件，宜選用海綿或軟身毛巾，避免用百潔布、鋼絲刷或硬刷毛洗刷，以防刮損表面。
4. 部分抽濕機在盛水器裝滿水時自動停用，在倒掉水時可以檢查盛水器的乾淨程度及順便清潔。歐陽耀南建議，如常用抽濕機，可每周清潔盛水器，否則長時間累積水垢，清潔時或會更吃力。
5. 歐陽耀南提醒，隔塵網愈乾淨，耗電量愈低，可定期取出檢查。清洗隔塵網時用花灑沖洗即可，有塵的一面向下，沖走積在隔塵網上的塵垢。如隔塵網上仍殘留污垢，可用海綿或軟身毛巾小心輕力抹去。（留意：如抽濕機具空氣淨化功能，過濾網未必可用水清洗，宜依照說明書清潔。）
6. 清潔盛水器及隔塵網後，切勿未抹乾就放回抽濕機內，否則有機會損害機件或釀成意外。盛水器可用毛巾拭乾，隔塵網則可自然風乾，如果沒時間，亦可用毛巾輕輕印乾。
7. 疫症期間，如使用稀釋漂白水或清潔劑清潔機件後，應最少過一次水徹底清潔。歐陽耀南稱，部分抽濕機在取出隔塵網後會見到蒸發器（evaporator），有人會用消毒噴霧清潔蒸發器，他提醒，用完消毒噴霧宜等最少15分鐘待噴霧揮發再開機，有助減低清潔劑中的化學成分對抽濕機的影響，避免損害機件及造成意外。
8. 關掉抽濕機後應隔最少15分鐘才重新開機，因為開關時間相隔太短，有機會令抽濕機負荷過重而導致「跳掣」。
註：不同品牌及型號的抽濕機或有不同的清潔指引（如不能使用酸性或鹼性清潔劑等），清潔前應先閱讀說明書。如有疑問，宜向相關生產商查詢。
文：何芍盈
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