黃雨下政府跨部門驅逐觀塘露宿者　調停後改周五清場 (23:15)

運輸署聯同地政總署、食環署及民政事務處10多名人員，今早8時許抵達觀塘公眾碼頭，要求在場為數20多名露宿者於傍晚6時前遷出，食環署亦派出夾斗車協助清走露宿者的雜物。當時香港各區正下起滂沱大雨，觀塘區一度錄得7至11毫米雨量，露宿者的牀鋪及家當均被淋濕，露宿者們不滿當局「趕盡殺絕」。

保育組織「活在觀塘」馮炳德到場調解，當局於中午讓步，容許露宿者本周五早上10時前遷出。馮炳德指出，該區露宿者多年來依賴附近教會提供免費膳食及抗疫物資，政府一直未能協助眾人上樓，反而於疫情和暴雨下逼遷，質疑做法不人道。

已於該區露宿約6年的露宿者代表吳秩興表示，觀塘碼頭營區內有20多名露宿者，每年都會被政府清場3至4次，但是次政府於風雨交加下仍取態強硬，令宿友不滿。他說，宿友缺乏防疫物資，一時間難以覓得落腳點，「大家都好擔心疫情，依家個個都淋到濕晒好易病！」

露宿者羅先生說，自己平日依靠打散工維持生計，自疫情爆發後失業至今，批評政府於大雨下趕絕露宿者，「飯都無得開，連瞓都無得瞓，咁大雨全部淋濕晒你叫我哋點算？」

運輸署回應指出，因應該公眾碼頭的環境衛生情況，以及考慮到近日的疫情持續，運輸署及地政總署在3月4日於該公眾碼頭張貼通告，通知公眾相關政府部門將於3月18日在該處進行聯合清理行動，促請所有非法佔用該公眾碼頭的活動須於3月18日之前停止。署方指出，今日聯合清理行動期間，有露宿者因大雨關係，要求暫緩有關清理行動。政府部門考慮實際情況後，暫緩有關清理行動，並計劃於3月20日再次進行。