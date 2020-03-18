周四起所有強制檢疫者須戴監察手帶　抽樣收集抵港者深喉唾液樣本 (23:22)

被問到隨機抽樣數量時，陳肇始未有正面回應，只稱抽樣是針對沒有明顯徵狀的人作檢疫，但會逐步擴大抽樣數量及按風險評估向哪些人派發收集樽。

陳肇始又表示，預期未來一兩星期會有數以萬計的人回港，機場處理檢疫的旅客量非常龐大，會考慮是否有需要於北大嶼山醫院或亞洲博覽館設立分流站，至於分流站的具體作用等，她只說一切尚待探討。

政府資訊科技總監林偉喬說，當局已預留2萬條電子監察手帶派發，手帶需要配合流動應用程式使用，當接受檢疫者抵達檢疫地點（如家居或酒店），須用手機掃描二維碼（QR code）啟動程式使用，程式會經WiFi等發出信號，再由電腦分析信號強弱變化，以判斷接受檢疫者有否偏離檢疫地點，離開指定地點會發出警示，並通知衛生署及警方跟進，但強調程式不會蒐集其他個人資料。

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