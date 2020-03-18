確診者曾到蘭桂坊　酒吧為入場顧客量體溫 (21:45)

本港今日（18日）新增的新型冠狀病毒肺炎確診個案中，唯一一名無外遊記錄的確診者、加拿大國際學校50歲女文員，在兩周潛伏期內曾多次去過蘭桂坊。今日下午約6時半，蘭桂坊人流不多，記者目測每間酒吧平均約有三至四成入座率，有酒吧員工在顧客入場前爲他們量體溫。
不願具名、在酒吧餐廳工作的A先生（化名）戴口罩上班，稱沒聽聞有確診者到過蘭桂坊，現在即使知道也沒有特別感害怕：「每日那麼多人到香港，他們到處走，你怎知道身旁有沒有（感染者）呢？」
也有酒吧職員沒戴口罩，酒吧員工謝先生表示習慣工作時不戴口罩，「你戴，客人看到會想，你這裏是不是有問題？可能會想這間店是不是有員工有事？」在酒吧外拉客的穆斯林Raja表示不害怕，又稱自己從不戴口罩，「如果我要病，是我的真主要我生病，我會接受」。
顧客張先生稱，平均每周去一次蘭桂坊，「出來飲酒，預了會脫口罩」，又稱會勤洗手。另一不願具名的顧客得知有確診者到過蘭桂坊後表示擔心：「咁驚？我不知道，幾個月無來啦！我朋友叫我來聚會咋！」他又表示，聽到有人確診後會減少到蘭桂坊，但「有時候好難控制自己，盡量少去啦！」
蘭桂坊協會總監張素媚表示因資訊太少，目前未追蹤到該確診女子曾去過哪間酒吧。她表示從1月底疫情開始時，已通知會員加強防疫措施，多加消毒及提供酒精搓手液予顧客，並盡量安排顧客隔開枱坐，保持距離。
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