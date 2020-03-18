外籍男車廂扶手抹口水　港鐵譴責：已報警 (21:30)

近日網上流傳一段影片，一名外籍男子在港鐵車廂內拉開自己的口罩，用手指沾口水，然後抹在扶手上。港鐵今日（18日）回應表示，對於此等罔顧公共衛生的行為，予以強烈譴責，指出在新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐下，此等無視公德的行為與香港社會全城抗疫的決心背道而馳，已就此事報警。
港鐵指出，一直以乘客和員工的安全和健康為首要考慮，亦明白乘客對車廂衛生的關注，因此當列車到達終站時，清潔工人會把握時間為車廂內乘客經常接觸到的設施如扶手等進行清潔消毒，而列車每晚收車返回車廠後，亦會為車廂徹底清潔和消毒。
港鐵呼籲，乘客顧己及人，注意個人衛生的同時，亦應顧及他人，不要做出有可能傳播病毒的行為。
港鐵補充，有關行為會否違反港鐵附例，不能一概而論，要視乎實際情況。港鐵附例第5條列明，任何人不得不當地觸摸、損壞列車車廂或其他鐵路設備；另外，第28H(1)(a)條列明不得於鐵路處所作出使人反感的行為；第28H(1)(d)條列明不得騷擾任何人或對他人的舒適及方便造成干擾。
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