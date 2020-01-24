【Emily Online】葉太珠海返港接檢疫令　家居隔離14日繼續辦公 (20:26)

葉太向Emily表示，雖然唔認為自己有感染風險，但都要遵從政府措施，佢話未來14日都要按政府指令，每日量兩次體溫，一旦有徵狀就要即刻通報衛生署，又話喺屋企有好多嘢做喎。至於因咩事去內地，佢就話係私人事，不便透露。

葉太喺facebook慨嘆，途經港珠澳大橋返港期間，發現沿途車輛零星疏落，「市况受疫情影響下變得如此冷清，實在可惜」。但佢強調相信一切經濟、民間活動，只係受疫情壓抑而停擺，疫情過去後不論內地及港澳居民，以至全世界人民，定會恢復頻繁往來，「被壓抑的需求必然會急劇爆發」。

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