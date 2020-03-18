中方禁美三大報港澳採訪　記協促港府保障外國記者在港工作 (19:30)

記協稱，出入境管制屬於特區政府在「一國兩制」之下的自治範圍，目前外國媒體記者在港從事採訪工作，只需獲得入境處發出的工作簽證，毋須額外接受審查或申請記者證，認為有關決定將嚴重衝擊港人治港、高度自治的承諾，動搖一國兩制的根本。

記協又表示，限制外國媒體進行正常採訪及對其作政治審查，將引起國際質疑香港是否仍是自由開放社會，嚴重影響本港國際形象和地位。記協並促請特區政府盡快作出澄清，並要求當局保證外國新聞工作者可繼續在港工作，以及日後可繼續獲發工作簽證。

立法會資訊科技界議員莫乃光今早則在立法會提出緊急質詢，要求港府回應，惟遭主席梁君彥以性質不急切為由拒絕。莫乃光稱不同意主席裁決，認為中方禁令猶如要求港府採取違反《基本法》的行動，而當局有可能在短期內實施相應安排，故此問題具迫切性。

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