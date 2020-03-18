本港今增14宗新冠肺炎確診8宗初步陽性　僅一宗無外遊紀錄 (17:00)

個案169：

．34歲男子，香港人，主要住在上海

．2月24日至3月12日曾去德國，回港後住在北角的香港維港凱悅尚萃酒店

．3月16日發燒，發病前出席過派對聚會，入住律敦治醫院

個案170：

．36歲男子

．3月3日至12日曾去荷蘭及瑞士，14日發燒，送東區醫院

個案171：

．27歲男子，3月12至15日曾到英國倫敦

．回港後曾參與一個在沙田、共20圍枱的婚禮，3月17日發燒，入住威爾斯親王醫院

個案172：

．28歲運動員，2月9日至3月14日到法國及奧地利培訓

．返港後住在沙田的香港體育學院宿舍

．3月15日喉嚨痛、頭痛及咳嗽，17日看私家醫生，轉介入威爾斯親王醫院

個案173：

．55歲男子，3月4日至14日參與美麗華旅遊西歐團，遊荷蘭、德國、瑞士、法國，有30多名團友

．返港後與太太家居檢疫，3月17日發燒，由救護車送入伊利沙伯醫院