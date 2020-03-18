英國留學內地生稱直航機幾乎全取消　多耗萬元轉機抵港返家 (16:35)

在倫敦讀高中、18歲廣州人黎小姐今午抵港，她表示，由倫敦飛到卡塔爾多哈，再由多哈轉機抵港，兩程都乘坐經濟艙，機票需2萬多元人民幣，「比平常行程貴了1萬人民幣」，但因倫敦已幾乎沒有航班能直飛內地，加上香港明日要求所有抵港旅客須强制檢疫，為能回家「（機票）幾貴都值得」，她稍後會坐車到珠海再回家。為免在飛機被感染，黎小姐「全副武裝」，包括穿全身保護衣，戴手套及N95口罩，她稱，在機上不敢如廁及用餐，「餓足15小時」，抵港後才在商店買麵包「頂肚」。

與黎小姐同機、在英國留學的21歲深圳人黃先生說，他在英國西北部大學讀書，學校已提早停課，故一直撲機位回國。他表示，「每日花五六小時瀏覽機票網站」，終在前晚找到由英國倫敦到德國法蘭克福、再由法蘭克福轉乘飛機到多哈、再轉機到香港的機票，行程十分轉折。他說，共花費3萬多元人民幣買機票，形容費用「超貴」，今次行程費用貴了兩倍，並稱會經深圳灣口岸返回內地。

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