中方禁美三大報在港採訪　香港外國記者會：一國兩制被蠶食 (15:28)

香港外國記者會（FCC）今日發聲明稱，在《基本法》下，任何有關持工作簽證外國公民在港工作的事宜，都是由香港入境處決定，如果有變就反映「一國兩制」被蠶食，敦促港府盡快釐清事件，確保外國記者能繼續在港工作。

美國國務卿蓬佩奧對中國進一步限制外國記者自由採訪表示遺憾，呼籲中國重新考慮。對於中方稱上述措施是對美方無理打壓中國媒體駐美機構的必要對等反制，蓬佩奧稱中國記者是政治宣傳渠道，中方今次不是「蘋果對蘋果」的對等回應。

《華盛頓郵報》執行編輯巴倫（Martin Baron）譴責中國的決定，並稱目前新型冠狀病毒肺炎構成全球危機之際，可靠透明的資訊尤其重要，中國在這時候作此決定令人遺憾。

《紐約時報》執行主編巴奎（Dean Baquet）稱，中國的做法是重大錯誤，且不負責任，希望中美政府迅速解決爭端，讓新聞記者做好向公眾提供報道的重要工作。《華爾街日報》總編輯默里（Matt Murray）表示反對任何政府干預新聞自由，《時代》雜誌總編輯表示，反對中國政府威脅為公眾提供真相的新聞工作者。

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