澳門今增兩宗新冠肺炎確診個案　均曾經香港乘金巴入境 (18:45)

【15:45】新型冠狀病毒肺炎疫情在全球持續蔓延，澳門今早（18日）新增第14宗確診病例。患者是一名42歲女性，為印尼籍外僱隨行家屬，她於3月17日乘坐國泰航空CX718（座位47F）由印尼雅加達到香港，再乘金巴經港珠澳口岸入境，當時她因發熱被送院，其後確診，目前正接受隔離治療，情況一般。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，為安排接載經香港返程的澳門居民返澳門後接受醫學觀察，呼籲過去14日曾到中國以外的國家和地區，並持有3月19日至31日有效機票的澳門居民，先在航班抵港前16小時完成網上登記。

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