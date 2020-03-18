涉爆炸品案被捕時腿部骨折　29歲程式設計師續還押 (18:59)

【18:50】早上稱今日（18日）未能出院第四被告、程式設計師張家俊（29歲），下午可出院，他撐住拐杖、雙腿一拐一拐上庭。辯方稱，被告被捕時遭警員毆打，導致腿部骨折。裁判官聽畢陳辭，拒絕被告的保釋，張家俊和其餘5名被告一樣，還押至6月26日在東區裁判法院再訊。

辯方透露，第四被告被捕時遭兩名警員毆打，令他腿部骨折，因此會爭議口供的自願性。據悉，被告警誡下有招認，另根據Telegram對話紀錄，他曾與他人談及明愛醫院和深圳灣口岸的炸彈案。

【14:30】其中一名程式設計師被捕後留院一星期，辯方今早（18日）稱他腿部骨折、不良於行，仍未能出院。裁判官將案件押後至本周六（21日）或被告更早出院日再訊，被告繼續還押看管。

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仍然留院的第四被告為程式設計師張家俊（29歲），其案件今早在九龍城裁判法院提堂。辯方稱，他被捕時腿部受傷，現時不良於行，仍然留醫，故申請再押後案件。據了解，他在家中被捕時膝蓋受傷，現在無法下牀走動，醫生建議他繼續留院。

控罪指出，張家俊今年1月至3月期間在香港串謀其他人，非法及惡意藉爆炸品引致爆炸，而該爆炸的性質相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害。

案中其餘5名被告，即無業的何卓為（36歲）、裝修工人李嘉濱（25歲）、吳子樂（27歲）、文員楊怡斯（28歲）和入境處合約登記主任張琸淇（24歲）的案件早前提堂，全部不准保釋，押後至6月26日再訊。何卓為上周六（14日）出庭時， 眼角貼上紗布。

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