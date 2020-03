中年漢又一城內墮樓亡 (15:55)

現場消息指出,死者於又一城商場L2層遺下一對鞋、一個口罩及一封遺書,飛墮5層樓下LG2層斃命。警方撿走其隨身手提電話,該手提電話信息顯示,一名姓廖的人曾多次撥電話予事主不果,並曾以WhatsApp發信息稱「Dar, I will never leave you alone」。

據了解,死者49歲姓徐,為一間洋酒公司老闆,其洋酒公司的facebook專頁曾多次表態支持反修例運動及批評當局抗疫不力,最近期的一則帖文曾寫下「香港人頂住」、「香港人互相扶持」。據悉,死者近日欠下約80萬元債務,受債務問題困擾,而不斷致電死者的廖姓女子為其女友。

防止自殺求助熱線

生命熱線:2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會:2389 2222

社會福利署:2343 2255

明愛向晴軒:18288

年輕人專線

香港輔導及心理學會:WhatsApp熱線6218 1084 (提供英語及粵語專業輔導服務)

生命熱線:青少年生命專線 2382 0777

賽馬會青少年網上輔導平台「Open噏」:https://www.openup.hk

人生熱線:8100 8012