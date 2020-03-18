英國哈羅公學推2年網上寄宿學校課程　每年學費15萬港元 (11:44)

哈羅公學網上課程由該校教師主理，一年學費需約15萬港元，比赴英讀寄宿學校便宜約一半至三分一。課程將於今年9月開始，為16至18歲學生提供A-Level課程，科目包括數學、進階數學、物理、化學及經濟。課程為期2年，學生每周上課5日，每日課時約6至7小時。修畢後資歷與考試成績受英國及世界各地認可，可報讀全球大學。

英識教育創辦人陳思銘稱，課程對象為自律性強、可適應長時間網上學習的學生，「只有好少數人，5至10%學生係會讀得好好」；疫情下本港學生改以網上學習，學生正好知道自己是否適合。至於課程會否缺乏與朋輩的互動及課外活動，他認為，不少積極備戰英國高考的尖子均表示希望專心溫習及操練試卷，把高考課程改為網上學習反而更方便他們備試。他說，有家長或因疫情會對海外升學卻步，網上課程或可成為其中一個選擇。

哈羅公學網上課程全球招生，香港有25個學額，有意學生現可經英識教育申請，申請人IELTS成績須至少達6.5分，如已考GCSE或IGCSE，須取得7科或以上A至A*等級。報名後，申請人須提交錄像簡歷、進行面試並完成入學試，報名費用為350英鎊（約3300港元）。