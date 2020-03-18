《南華早報》有員工初步確診新冠肺炎　陳茂波曾到訪辦公室稱沒接觸 (15:35)

【10:12更新】《南華早報》行政總裁今晨（18日）向員工發內部電郵，稱旗下Young Post一名自由工作者初步確診感染新型冠狀病毒肺炎。早上約9、10時，有職員戴上口罩返回辦公室，並使用酒精搓手液清潔雙手，職員取回物品及手提電腦回家工作。有職員稱辦公室稍後會大清潔。

《南華早報》電郵指出，該員工曾於本月10至13日、16日在時代廣場辦公室上班，亦曾使用員工休息室及酒吧；銅鑼灣時代廣場及黃竹坑辦公室本周關閉，已通知時代廣場管業處並安排徹底清潔辦公室，員工在家工作。

有《南華早報》員工透露，公司在疫情下仍開放員工酒吧，逢周五如常提供免費暢飲，惟農曆年後公司已安排員工在家工作一個月，估計未有太多員工使用。另有員工稱，辦公室內逾半同事沒戴口罩，包括外籍及本地同事。

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