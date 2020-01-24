監警會料4月完成報告涵蓋8．31前6大型事件　警反修例拘7549人 (23:31)

梁定邦說，若1月或2月公布報告，最多只能包括至去年6月12日或7月1日的事件，未必完整，如在司法覆核有決定後，報告可於4月完成，包括8月31日前共6宗大型事件，連同新屋嶺和警方執勤沒有編號的情況。被問及8月31日後，香港仍出現多次警民衝突事件，如兩間大學被圍堵，他表示，一定會處理相關投訴個案，而監警會只能於法律框架下工作，市民若認為職能不夠，可向政府提出。

警方今向監警會報告反修例運動拘捕人數，截至今年2月20日，共有7549人被捕，年齡介乎11至84歲，當中有1774名大專學生、1313名中學生及4名小學生，學生佔整體被捕人數40.9%，而中學生被捕有上升趨勢。

監警會向警提62質詢 了解市民自願撤投訴否

警方亦因反修例運動收到大量投訴，截至今年3月6日，共有2228宗指控，當中有878宗指控為須匯報投訴。監警會秘書長俞官興指出，投訴警察課至今完成139宗個案，監警會就此提出62項質詢，當中包括要求提供市民撤回投訴時的錄音，了解市民是否自願撤回投訴；亦有部分無法追查的個案，如沙田有住戶投訴催淚彈入屋，但找不到涉事警員，監警會稱要考慮是否指揮官或整個警隊被投訴。