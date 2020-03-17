平機會主席：光榮冰室拒招待說普通話者或構成「殘疾歧視」 (23:25)

平機會上月承認曾致電勸喻光榮冰室移除告示，指出其告示涉嫌歧視某些種族的人。朱敏健今再撰文，解釋違法歧視的法律依據，對於餐廳稱拒招待內地或說普通話者是自保措施，他說若假設所有內地人都染上或有可能感染新型冠狀病毒，就有可能構成「殘疾歧視」。

他又表示，語言非歧視條例下用於界定種族的元素，但會令某種族群體的人因無法符合要求而蒙受不利，而間接歧視該種族群體。對於光榮冰室稱，若平機會控告冰室，就可印證香港人與內地人屬不同族群，朱敏健反駁稱，種族歧視可發生在同種族內，並以華裔者開餐廳，只准美國白人光顧而拒絕招待華裔顧客作例子。

立法會議員毛孟靜指出，香港人也是華裔，但可進入食肆光顧，認為可以稱香港人為一個「族群」，但不是「種族」。她說，國際對「種族」有定義，不會有香港人和內地人屬不同種族的說法，看不到食肆拒絕招待內地人，如何違反「種族」歧視，更不了解「殘疾歧視」的說法，斥朱敏健的文章「不知道想表達甚麼」。

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