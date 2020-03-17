港增3新冠肺炎初步陽性　2人英國留學1人丹麥工作 (18:34)

本港今日（17日）新增3宗對新型冠狀病毒檢測呈初步陽性個案，兩人為英國留學生；一人於丹麥工作，曾往法國巴黎及西班牙巴塞隆拿旅遊。
個案164（初步陽性）：
．21歲男大學生，1月6日從香港到倫敦上學
．3月15日從倫敦乘英國航空BA33到馬來西亞吉隆坡，再轉乘國泰航空CX5734，3月16日晚上到港，返港後從機場被送往廣華醫院
．3月10日咳嗽
個案165（初步陽性）：
．24歲男子，於丹麥工作6個月
．2月29日到法國巴黎旅遊，3月5日到西班牙巴塞隆拿旅遊，於西班牙期間有流鼻水及喉嚨痛
．3月10日返回丹麥，3月16日乘卡塔爾航空QR160從哥本哈根飛往卡塔爾多哈，再轉乘QR818到港
．返港後從機場送往瑪嘉烈醫院
．3月11日至16日同行的朋友，於哥本哈根乘泰航返港後感不適，從機場送往屯門醫院
個案166（初步陽性）：
．27歲英國留學生，1月11日從香港返回英國上學
．3月10日咳嗽，3月15日乘英國航空BA27從倫敦返港，坐商務艙，3月16日到港後，從機場送往明愛醫院
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