「CareHK匯愛口罩廠」開幕　將增至5條生產線月產1500萬口罩 (18:49)

「CareHK匯愛口罩廠」位於由科技園初創公司綠芝園騰出的8000呎空間，林健鋒表示，廠房已獲ISO無塵空間認證，現有2條自行組裝的全自動生產線，正在調校，料日內完成，每條每日運行20小時，可日產10萬個口罩。林健鋒說，將有另外2條生產線於本月底運作，以及1條於下月初投入運作，屆時將共有5條生產線，2條用於生產兒童版，3條生產成人版口罩，可月產共1500萬個口罩。

林健鋒說，原材料主要從國內訂購，達BFE95%以上，口罩會再送往作ASTM認證，有信心達ASTM第一級標準。他說，目前原材料價格飄忽，「成本個個口罩不同」，又稱他與工商界另外4人已投入過千萬元設生產線，料最快月底出貨，可網上訂購，定價每個1.95元。他又稱，為了提供穩定價格的口罩，會申請政府的「本地口罩生產資助計劃」。

林健鋒表示，會月捐20萬個口罩予有需要的人，包括長者、弱勢社群、需在前線工作的人等。他又透露有意在港生產原材料，認為長遠有需求，生產線亦會一直做下去，「希望大家見到香港工商界對香港的承擔，當香港有需要會返來」。

新冠肺炎 相關報道：

港增5新冠肺炎確診 4人曾到外地1人疑本地感染

港人戴防毒面罩從英返港 英留學生稱當地戴口罩被辱罵

旅行社取消今日至4月中及下旬出發旅行團 旅議會：疫情致逾4400團取消 影響14萬旅客