港增5新冠肺炎確診　4人曾到外地1人疑本地感染 (16:53)

本港今日（17日）新增5宗感染新型冠狀病毒確診個案（個案159至163），其中4人曾到外地，1人為懷疑本地感染個案。
個案159：
．69歲男子，香港人
．與太太3月曾到英國倫敦、西班牙及法國巴黎
．3月13日乘搭國泰航空CX260返港
．返港後沒有返家，在位於油麻地彌敦道337-339號金滿樓的辦公室逗留
．曾到新填地街街市，附近的恒生銀行及中國銀行
．3月15日肚瀉及肌肉痛，到伊利沙伯醫院求診
．太太暫沒有病徵
個案160：
．18歲女子，居於紅山半島，在瑞士讀大學
．3月9日喉嚨痛及咳嗽
．3月14日從瑞士到英國倫敦，乘英國航空BA33由倫敦到馬來西亞吉隆坡，再乘馬來西亞航空MH78，3月16日凌晨到港
個案161：
．37歲女子，居於屯門市廣場，為國泰空中服務員
．3月7日上班，乘CX315從香港到西班牙馬德里，負責商務艙
．3月10日乘CX320從馬德里返港，11日到港後乘巴士E33線返家
．3月12日發燒及喉嚨痛，於屯門看醫生
．3月13日至15日主要在家，曾到附近快餐店吃飯
．3月16日到金鐘作年檢，醫生將此個案聯絡衛生防護中心
個案162：
．36歲男子
．患有慢性病
．與太太居於油麻地御金．國峯
．沒有外遊紀錄，為懷疑本地感染個案
．3月8日曾到西營盤與數名朋友吃飯
．3月9日到另一地方與數名朋友吃飯，其中一名朋友一周前有肺炎徵狀
個案163：
．30歲女子，居於薄扶林
．2月27日至3月5日不在香港
．3月5日乘英國航空BA325坐商務艙，從巴黎到倫敦，再轉乘國泰航空CX254，3月6日到港
．3月10日流鼻水及發燒，3月16日入住瑪麗醫院
．丈夫亦因喉嚨痛入住瑪麗醫院
（衛生防護中心）
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