港增5新冠肺炎確診　4人曾到外地1人疑本地感染 (16:53)

個案159：

．69歲男子，香港人

．與太太3月曾到英國倫敦、西班牙及法國巴黎

．3月13日乘搭國泰航空CX260返港

．返港後沒有返家，在位於油麻地彌敦道337-339號金滿樓的辦公室逗留

．曾到新填地街街市，附近的恒生銀行及中國銀行

．3月15日肚瀉及肌肉痛，到伊利沙伯醫院求診

．太太暫沒有病徵

個案160：

．18歲女子，居於紅山半島，在瑞士讀大學

．3月9日喉嚨痛及咳嗽

．3月14日從瑞士到英國倫敦，乘英國航空BA33由倫敦到馬來西亞吉隆坡，再乘馬來西亞航空MH78，3月16日凌晨到港

個案161：

．37歲女子，居於屯門市廣場，為國泰空中服務員

．3月7日上班，乘CX315從香港到西班牙馬德里，負責商務艙

．3月10日乘CX320從馬德里返港，11日到港後乘巴士E33線返家

．3月12日發燒及喉嚨痛，於屯門看醫生

．3月13日至15日主要在家，曾到附近快餐店吃飯

．3月16日到金鐘作年檢，醫生將此個案聯絡衛生防護中心

個案162：

．36歲男子

．患有慢性病

．與太太居於油麻地御金．國峯

．沒有外遊紀錄，為懷疑本地感染個案

．3月8日曾到西營盤與數名朋友吃飯

．3月9日到另一地方與數名朋友吃飯，其中一名朋友一周前有肺炎徵狀

個案163：

．30歲女子，居於薄扶林

．2月27日至3月5日不在香港

．3月5日乘英國航空BA325坐商務艙，從巴黎到倫敦，再轉乘國泰航空CX254，3月6日到港

．3月10日流鼻水及發燒，3月16日入住瑪麗醫院

．丈夫亦因喉嚨痛入住瑪麗醫院

（衛生防護中心）

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