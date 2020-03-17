海關搗無牌中介公司拘2人　涉騙8菲傭18萬元 (15:00)

海關不良營商手法調查課監督葉冬菁表示，涉案詐騙集團利用WhatsApp及facebook Messenger等社交軟件，以及外傭的私人人際網絡，向來港工作不足2年的菲傭宣傳，聲稱自己是持牌職業中介公司，可協助其家人赴香港及澳門工作，每宗中介費基本收費1.2萬元，赴澳門申請則索價2.4萬至2.6萬元。

該詐騙集團向受害人聲稱有大量薪金優厚的職業供其家屬申請，包括餐廳侍應、地盤工、園藝工、工廠工人等，月薪可達7000至1.3萬元，且有加班津貼。騙徒更聲稱可協助申請人取得永久居留權。受害人為求家庭團聚心切，往往先預繳一半中介費作訂金。

葉冬菁表示，該詐騙集團為令騙局更逼真，收取訂金後會寄出一份合約及職位申請表予受害人的家屬，並安排他們到當地指定診所作體檢，惟當受害人家屬提交上述文件及完成體檢後，該詐騙集團便會失去聯絡，其辦公室亦人去樓空。

海關共接獲8名菲傭報案，涉及騙款共18萬港元，損失較多的一宗涉款2.4萬元，相當於其5個月薪金，另有受害人的丈夫於菲律賓辭去原有工作，被騙後家庭經濟陷入困境。

關員經調查後，發現2間涉案中介公司並無職業介紹所牌照，亦從未向相關部門提交任何申請，向受害人家屬所提供的合約及職位申請表，只是用於聘請外傭的外傭標準合約及標準聘請外傭申請表。海關以涉嫌違反《商品說明條例》，拘捕一名持工作簽證的42歲女銷售員及一名54歲本地女主腦，不排除案件涉及更多受害人。

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