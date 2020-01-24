旅行社取消今日至4月中及下旬出發旅行團　旅議會：疫情致逾4400團取消　影響14萬旅客 (15:50)

東瀛遊：因應馬來西亞政府宣布禁止旅客入境，取消即日至4月15日期間出發之馬來西亞及馬星旅行團，合共9團，約200名客人受影響。已報名者可選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後全數退款。4月16日起出發之旅行團的安排將於稍後公布。

康泰旅行社：取消5月1日之前出發的所有出境旅行團，已報名的顧客可選擇轉團、保留團費或扣除手續費後退團。至於5月1日及以後出發的旅行團，會根據疫情發展及各地出入境政策再作安排。

縱橫遊：由於世界衛生組織宣布新冠肺炎疫情構成全球大流行，歐盟亦擬實施非必要旅遊入境限制30日，評估形勢後決定取消即日至4月15日期間出發的所有旅行團。4月16日或以後出發的旅行團會於稍後再作安排。所有旅客可以免手續費退款或保留團費6個月。

永安旅遊：取消即日至4月30日期間出發之全線旅行團，受影響的顧客可選擇轉往其他稍後出發的旅行團、保留團費1年，或減除手續費後退回團費。

金怡假期：取消即日至4月30日期間出發全線旅行團。受影響顧客可轉往其他稍後出發旅行團，保留團費或訂金至2020年12月31日或之前出發的團，或減除手續費後退回團費。

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