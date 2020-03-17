許樹昌：本港首用「瑞德西韋」病人情況穩定　新冠肺炎疫苗料明年中應市 (11:42)

中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（17日）在港台節目表示，上周六威爾斯親王醫院首次在病人身上使用新藥「瑞德西韋」，病人現時情況穩定，湖北亦有近200名病人使用這種藥物，大約兩周後能完成藥物的分析研究。他預計新型冠狀病毒疫苗最快明年中應市，但初期本港未必有太大量供應，或視乎內地生產的疫苗能否供港。
許樹昌又稱，未來一星期歐美地區學校開始放復活節假，大批留學生回港，相信部分可能會帶病毒，本地感染數字或會一直增加，短暫封關是大方向。許樹昌相信，6月後北半球疫情可能稍緩，但入冬的南半球如澳洲和新西蘭可能會出現爆發，至12月可能又變成北半球爆發，「疫情有排都唔會完」。許樹昌建議歐美地區留學生回港，但不建議港人年底前旅遊及公幹。
林鄭月娥：供6.7萬個口罩予登機港人
特首林鄭月娥今表示，早前親自與國泰高層會面，希望他們加開英美返港的航班。她又呼籲，由外地返港的人在返港航機上要戴口罩，政府已安排6.7萬個口罩，供國泰航空派發予登機的香港居民，並呼籲他們填好健康申報表。現時有地區未實施返港後強制檢疫措施，林鄭月娥呼籲有關地區返港的人留在家中檢疫14天並戴口罩。
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