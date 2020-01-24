林鄭月娥：今日將向全球發紅色外遊警示　內地澳門台灣除外　抵港者需強制檢疫14日【短片】 (10:12)

林鄭月娥表示，本港過去兩周新增約57宗個案，其中約九成屬輸入個案、有外遊紀錄或是緊密接觸者，為免過去兩個月的防疫工作前功盡廢，必須採取更嚴格措施，若輸入個案在社區造成爆發，後果將不堪設想，更會增加醫管局公營醫院的壓力。

她表示，新措施獲專家顧問團支持，又強調香港居民如非必要不應再外遊。她並稱，這次抗疫是持久戰，必須盡最大努力保護香港公營醫療系統，不能讓它崩潰。她稱現時有約2萬人正接受家居檢疫，政府要保留實力，把檢疫中心設施留給高風險的人，即是確診個案的密切接觸者，因此海外回來的港人均採強制家居檢疫或醫學監察。她同時呼籲家居檢疫者合作、自律，若有人違反檢疫要求，政府會嚴肅跟進，依法辦事。

食物及衛生局長陳肇始則表示，衛生署正積極安排進一步擴大新冠病毒測試，為回港高風險的人進行檢測，署方正研究機場流程、每日測試能力等細節。

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